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    «Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа»

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    Питерский «Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа» (3:2) в контрольном матче на тренировочном сборе в Нойштифте (Австрия).

    «Зенит» — «Дженоа»
    «Зенит» — «Дженоа»
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    Счет на 21-й минуте открыла генуэзская команда, благодаря голу Ромуло с пенальти. На 35-й минуте петербуржцы отыгрались — после подачи с углового отличился Магомед Оздоев.

    «Дженоа» опять вышел вперёд на 55-й минуте — Педру Перейра с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джанлука Лападула удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот.

    На 66-й минуте «Зенит» вновь восстановил статус-кво — Леандро Паредес выполнил заброс в центр штрафной площади, Рок Водишек при игре на выходе неудачно выбил мяч точно на Себастьяна Дриусси, который спокойно реализовал свой момент.

    Победу «Зениту» принес на 89-й минуте Далер Кузяев. Кристиан Нобоа, получив мяч у линии штрафной площади, удачно подбросил его на ход Кузяеву, тот принял мяч и уложил его в дальний угол ворот.

    Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Пизе против итальянского «Интера». Игра пройдет 21 июля на «Арене Гарибальди».

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Дженоа» — 3:2 (1:1)
    Голы: Ромулу, 21 — с пенальти (0:1). Оздоев, 34 (1:1). Лападула, 54 (1:2). Дриусси, 66 (2:2). Кузяев, 89 (3:2)«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Смольников, 63), Нету (Иванович, 63), Мевля (Скроботов, 81), Набиуллин (Чернов, 63), Ригони (Кузяев, 63), Краневиттер (Паредес, 46), Эрнани, Оздоев (Нобоа, 46), Шатов (Заболотный, 46), Джорджевич (Дриусси, 46)«Дженоа»: Раду (Водишек, 46. Руссо, 76), Лакичевич, Сполли, Бираски, Зуканович (Галабинов, 46), Ромулу, Лазович, Бесса, Медейруш (Дзанимаккья, 46), Пандев (Лападула, 46), Пентек (Омеонга, 46)
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