«Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа»

Питерскийодержал волевую победу над(3:2) в контрольном матче на тренировочном сборе в Нойштифте (Австрия).

Счет на 21-й минуте открыла генуэзская команда, благодаря голу Ромуло с пенальти. На 35-й минуте петербуржцы отыгрались — после подачи с углового отличился Магомед Оздоев.

«Дженоа» опять вышел вперёд на 55-й минуте — Педру Перейра с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джанлука Лападула удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот.

На 66-й минуте «Зенит» вновь восстановил статус-кво — Леандро Паредес выполнил заброс в центр штрафной площади, Рок Водишек при игре на выходе неудачно выбил мяч точно на Себастьяна Дриусси, который спокойно реализовал свой момент.

Победу «Зениту» принес на 89-й минуте Далер Кузяев. Кристиан Нобоа, получив мяч у линии штрафной площади, удачно подбросил его на ход Кузяеву, тот принял мяч и уложил его в дальний угол ворот.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Пизе против итальянского «Интера». Игра пройдет 21 июля на «Арене Гарибальди».