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    «Енисей» усилился футболистом сборной Албании

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    «Енисей» объявил о трансфере 23-летнего полузащитника сборной Албании Эниса Гавазая.

    Энис Гавазай
    Энис Гавазай
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    В 16-летнем возрасте хавбек перешел в «Приштину», один из ведущих клубов страны. Через два года Гавазай пополнил состав бельгийского «Гента», где провел два сезона и вернулся на родину, подписав контракт с лидером местного чемпионата — «Скендербеу».

    В составе восьмикратного чемпиона Албании Гавазай провел за два сезона 78 матчей, 12 из которых в Лиге Европы, забил 6 мячей. Полузащитник был заигран за юношескую и молодежную сборные Албании, в 2018 году трижды вызывался в главную национальную команду. 0

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