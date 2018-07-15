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    Трезеге считает, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч»

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил шансы французской команды на победу в финале ЧМ-2018 с Хорватией, а также ответил на вопрос о том, заслуживает ли форвард Килиан Мбаппе «Золотой мяч».

    Давид Трезеге
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    «Сборная Франции прошла достаточно сложный путь на чемпионате мира по футболу. Была и волевая победа в матче с австралийцами со счетом 2:1, и интересный матч против команды Аргентины, когда французы выиграли 4:3. Команда Дидье Дешама выглядит фаворитом на бумаге, однако это финал мирового первенства, здесь может случиться все что угодно. Хорватские футболисты очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок, поэтому, на мой взгляд, французским футболистам необходимо проявить максимальную концентрацию в завтрашнем матче.

    Получит ли Мбаппе "Золотой мяч", будет зависеть только от него самого. Это особенный приз, который присуждается не только за количество голов, но и за выдающиеся достижения в футболе. На мой взгляд, Килиан заслуживает награду, но решать, получит он ее или нет, далеко не мне», — приводит слова Трезеге ТАСС.

    Финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники». 0

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