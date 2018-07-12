Далич: Дайте мне «Барселону» или «Реал» — и я выиграю титулы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что смог бы выигрывать титулы, если бы возглавил топ-клуб уровня «Барселоны» или «Реала».

Помимо Хорватии Далич работал клубах из Албании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Я как-то говорил: "Дайте мне 'Барселону' или 'Реал' — и я выиграю титулы".

По жизни я всегда выбирал трудные пути и должен был бороться. Я начинал с нуля.

В своё время не захотел оставаться в Хорватии, быть среднем тренером и жить за счёт подачек. Я уехал за границу сразу, как только появился такой вариант», — цитирует Далича «Чемпионат».

Финальный матч чемпионата мира Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. 0