Далич: Дайте мне «Барселону» или «Реал» — и я выиграю титулы

Златко Далич
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Помимо Хорватии Далич работал клубах из Албании, Саудовской Аравии и ОАЭ.
«Я как-то говорил: "Дайте мне 'Барселону' или 'Реал' — и я выиграю титулы".
По жизни я всегда выбирал трудные пути и должен был бороться. Я начинал с нуля.
В своё время не захотел оставаться в Хорватии, быть среднем тренером и жить за счёт подачек. Я уехал за границу сразу, как только появился такой вариант», — цитирует Далича «Чемпионат».
Финальный матч чемпионата мира Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. 0