ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала»Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет
    Короче, ЧМ. 11 и 14 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:52
    • Далич: Дайте мне «Барселону» или «Реал» — и я выиграю титулы
  • 23:12
    • Марсело может перейти в «Ювентус»
  • 21:04
    • Определены арбитры на финал ЧМ-2018
  • 19:55
    • Модрич — лучший игрок на ЧМ-2018, считает тренер сборной Хорватии
    Все новости спорта

    Далич: Дайте мне «Барселону» или «Реал» — и я выиграю титулы

    Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Реал Мадрид Барселона Примера Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что смог бы выигрывать титулы, если бы возглавил топ-клуб уровня «Барселоны» или «Реала».

    Златко Далич
    Златко Далич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Помимо Хорватии Далич работал клубах из Албании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    «Я как-то говорил: "Дайте мне 'Барселону' или 'Реал' — и я выиграю титулы".

    По жизни я всегда выбирал трудные пути и должен был бороться. Я начинал с нуля.

    В своё время не захотел оставаться в Хорватии, быть среднем тренером и жить за счёт подачек. Я уехал за границу сразу, как только появился такой вариант», — цитирует Далича «Чемпионат».

    Финальный матч чемпионата мира Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
  • Вчера в 02:13
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Англия
  • 2,20
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва титанов затянется
  • Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Кто выиграет дуэль мастеров подачи?
  • Кевин Андерсон — Джон Изнер. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира Вчера в 02:130
  • 18:56
    • Эмери: Состав «Арсенала» уже укомплектован
  • 18:39
    • Жирков рассказал, где закончит карьеру
  • 18:07
    • «Барселона» сделала новое предложение по Виллиану
    Марио Манджукич Футбол Дневник ЧМ-2018. Английская трагедия, хорватский героизм и неудачник КейнО главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Третий финал Серены за четыре года
  • 2,25
    •
  • 23:37
    • ПСЖ предлагает 35 млн евро за Джерома Боатенга
  • 23:27
    • Кутепов: Если бы мог выбирать будущий клуб, это был бы «Милан»
  • 22:58
    • Роналду классно проявит себя в «Ювентусе», уверен Мейра
    Зе Луиш забивает почти в каждом матче Футбол В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в АвстрииРассказываем о подготовке «красно-белых» к старту нового сезона 11/07/2018 в 21:570
  • 17:15
    • СМИ: «Челси» уволил Конте
  • 16:24
    • «Барселона» объявила о трансфере игрока «Севильи»
  • 14:59
    • «Зенит» хочет оформить трансфер хорватского хавбека до финала ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие