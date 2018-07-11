«Челси» договорился с Сарри и согласовал трансфер Жоржиньо

«Челси» договорился с «Наполи» по поводу разрыва соглашения с бывшим главным тренером итальянского клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт 59-летнего специалиста с неаполитанцами был рассчитан еще на один год, однако стороны договорились о его расторжении.

О назначении Сарри в «Челси» могут объявить уже 11 июля.

Кроме того, «Челси» удалось заполучить полузащитника «Наполи» Жоржиньо, на которого также претендовал «Манчестер Сити». Трансфер 26-летнего игрока сборной Италии обойдется «синим» в 57 миллионов евро, еще 8 миллионов евро они могут выплатить в качестве бонусов. Не исключено, что в эту сумму входит выплата отступных за Сарри.

Жоржиньо в минувшем сезоне провел за «Наполи» 39 матчей, в которых забил четыре мяча при четырех голевых передачах. 0