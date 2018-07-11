«Шахтер» и «Динамо» подписали бразильцев

Чемпион Украины подписал бразильского полузащитника

Соглашение с 19-летним вингером рассчитано на пять лет. Ранее у Сиприану истек контракт с клубом, поэтому «Шахтер» заплатил только один миллион евро компенсации, чтобы игрок досрочно присоединился к дончанам на сборах.

«Динамо» оформило трансфер бразильского защитника Сидклея, который поставил подпись под соглашением с киевлянами на пять лет.

По данным бразильских СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро, а в услугах 25-летнего футболиста ранее был заинтересован питерский «Зенит».

Сидклей является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», но текущий сезон проводил на правах аренды за «Коринтианс». 0