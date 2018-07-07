Шмейхель: Для Англии выход в полуфинал — это огромное достижение

Чемпион Европы по футболу Петер Шмейхель высказал мнение о победе сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-2018.

Напомним, что сборная Англии в матче 1/4 финала в Самаре обыграла шведов со счетом 2:0 и впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира.

«Британцы заслуженно победили, но иногда мне казалось, что вот-вот все пойдет по колумбийскому сценарию.

Джордан Пикфорд совершил два умопомрачительных сейва. Для Англии выход в полуфинал — это огромное достижение.

Швеция же после второго гола стала уставшей, раздраженной и, что совсем для нее несвойственно, дезорганизованной.

Казалось, что шведам уже было достаточно четвертьфинала и они готовы ехать домой», — приводит слова Шмейхеля ТАСС. 0