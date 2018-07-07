ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандиньо и Ромелу ЛукакуЛучшая игра ЧМ-2018. Мощь Лукаку эффективнее нырков Неймара
    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:54
    • Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал
  • 09:05
    • Котков подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • 08:17
    • «Бруклин» обменял Мозгова на Дуайта Ховарда
  • 07:54
    • Бразилия хочет продлить контракт с Тите
    Все новости спорта

    Лукаку: Пока у сборной Бельгии на ЧМ все хорошо, я счастлив

    Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Бразилией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2018 заявил, что пока у его команды дела идут хорошо, он по-настоящему счастлив.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Всегда много взлетов и падений. Я много работаю и полностью концентрируюсь на том, что делаю. Знаю, что пока продолжаю трудиться, дела будут идти в гору. Сейчас все хорошо не только для меня, но и для всей команды. Пока у моей команды все хорошо, я по-настоящему счастлив», — цитирует Лукаку «Р-Спорт».

    Бельгия вышла в полуфинал ЧМ-2018 в России и за право сыграть в финале поспорит с Францией, которая накануне обыграла Уругвай (2:0). Встреча состоится в Санкт-Петербурге 10 июля. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сможет ли «золотое поколение» Бельгии добиться исторического результата?
  • Вчера в 14:45
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Англия
  • 1,95
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кербер одержит победу на классе
  • Анжелик Кербер — Наоми Осака. Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
  • Хачанова ждет очередной марафон
  • Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1,79
    •
  • Избежит ли Англия еще одного овертайма?
  • Швеция — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фернандо Муслера Футбол Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфиналРеакция спортивных СМИ на поражение Уругвая в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вчера в 21:360
  • 07:25
    • ЦСКА нужен полузащитник «Спортинга»
  • 10:07
    • «Атланте» нужен хавбек «Зенита»
  • 19:50
    • Буффон стал игроком ПСЖ
    Килиан Мбаппе Футбол Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и РоналдуВ ближайшие годы мы будем вспоминать плей-офф ЧМ-2018, как момент, когда статус величайшего футболиста перешел к новой суперзвезде Вчера в 11:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 09:58
    • Агент: Рыжиков мог оказаться в «Витессе», но туда перешел Эдуарду
  • 09:41
    • Менье расстроен встречей с Францией в полуфинале ЧМ
  • 09:28
    • Феллайни: У Франции нет игрока, которого боится Бельгия
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия 1:2Сборная Бельгии переиграла команду из Бразилии в Казани и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу Вчера в 21:14
  • 18:52
    • Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018
  • 09:13
    • Фирмино: Нам еще сложно понять, что произошло
  • 08:50
    • «Голден Стэйт» объявил о переходе Казинса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие