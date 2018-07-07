Лукаку: Пока у сборной Бельгии на ЧМ все хорошо, я счастлив

Нападающий сборной Бельгиипосле победы над Бразилией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2018 заявил, что пока у его команды дела идут хорошо, он по-настоящему счастлив.

«Всегда много взлетов и падений. Я много работаю и полностью концентрируюсь на том, что делаю. Знаю, что пока продолжаю трудиться, дела будут идти в гору. Сейчас все хорошо не только для меня, но и для всей команды. Пока у моей команды все хорошо, я по-настоящему счастлив», — цитирует Лукаку «Р-Спорт».

Бельгия вышла в полуфинал ЧМ-2018 в России и за право сыграть в финале поспорит с Францией, которая накануне обыграла Уругвай (2:0). Встреча состоится в Санкт-Петербурге 10 июля. 0