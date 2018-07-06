Маттеус: Россия организовала лучший чемпионат мира за последнее время

Легендарный немецкий футболистоценил уровень организации и проведения чемпионата мира-2018.

«Мне довелось принимать участие во многих чемпионатах мира, и могу сказать, что Россия организовала лучший турнир за последнее время», — приводит слова Маттеуса Welcome2018.

«Россия и ее столица сильно изменились за последние 20 лет. Могу судить об этом как человек, который первый раз приехал в вашу страну почти 40 лет назад, в 1979 году. Я люблю Москву, здесь я чувствую себя как дома. В этом городе я всегда в хорошем настроении и знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей», — также отметил немец.

Напомним, ЧМ-2018 в России продлится до 15 июля. 0