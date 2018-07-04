Перишич: Уверен, что мы будем полностью готовы к игре с Россией

Нападающий сборной Хорватиизаявил, что матч с Россией в 1/4 финала чемпионата мира не будет простым.

Напомним, в 1/8 финала турнира россияне переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3), а хорваты Данию (1:1, по пен. 3:2).

«Мы смотрели все четыре игры сборной России, это действительно хорошая команда. Не хочется обсуждать кого-то индивидуально, все-таки мы играем против команды, это будет непростой матч.

В игре со сборной Испании россияне выбрали правильную оборонительную тактику, которая дала результат, но мы постараемся подготовиться и к атакующему стилю с их стороны.

У нас есть достаточно дней до матча, я уверен, что мы будем полностью готовы к игре, — приводит ТАСС слова Перишича.

Полузащитник выразил надежду, что сборная Хорватии на ЧМ-2018 сможет повторить успех двадцатилетней давности, когда хорваты выиграли бронзовые медали.

"Я помню тот чемпионат, хотя и был ребенком, это было прекрасное время для Хорватии.

Надеюсь, мы сможем исполнить мечту и даже превзойти тот результат, очень ждем игру против сборной России", — отметил Перишич.

Четвертьфинальная игра хорватов со сборной России состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало — 21:00 мск. 0