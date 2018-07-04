Головин: Для Хорватии главное — результат

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего поединка св рамках 1/4 финала чемпионата мира.

«Понимание, в какой футбол играют хорваты, есть. Я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории. Меня сравнивают с Модричем? Ни разу не слышал. Но мне приятно.

Если Хорватия владеет мячом меньше Испании, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное — добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще». — цитирует Головина «Чемпионат».

Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. 0