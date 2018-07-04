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    Головин: Для Хорватии главное — результат

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    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хорватией в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    «Понимание, в какой футбол играют хорваты, есть. Я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории. Меня сравнивают с Модричем? Ни разу не слышал. Но мне приятно.

    Если Хорватия владеет мячом меньше Испании, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное — добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще». — цитирует Головина «Чемпионат».

    Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. 0

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