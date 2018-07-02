Тите не торопится причислять Бразилию к фаворитам ЧМ-2018

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Бельгия — Япония.
«Мы играли по схеме 4-4-2, с подвижными флангами и интенсивной игрой в атаке. В такой игре нам очень помог Габриэль Жезус, которому близка такая схема.
Нашей самой сильной характеристикой я считаю сбалансированность. У нас больше всего завершений на турнире.
Что касается обороны, то у нас есть своя специфика. Мы опекаем участки поля, а не футболистов.
Поэтому мы блокируем столько навесов. В первую очередь мы опекаем участок поля, затем сам мяч и только потом футболиста.
Марсело? Вчера я сказал, что он может играть 45-60 минут. Но в физическом смысле он мог играть с самого начала.
Он лидер и хотел войти в игру с первых минут. Но я решил, что он не может сыграть в таком матче, не имея практики. Он меня понял.
Кто-то сказал, что мы играем как клуб, а не как сборная. Для нас это большой комплимент. Это означает, что мы максимально сыгранны.
Являемся ли мы фаворитами? Не буду никого к ним причислять. Мы видели, как Корея выбила Германию, как прекрасно вчера играла Россия… Всё относительно», — передаёт слова Тите «Чемпионат».
Также Тите прокомментировал критику в адрес Неймара со стороны наставника мексиканцев Хуана Карлоса Осорио, обинившего форварда в симуляциях.
«Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции вынуждают нас делать некоторые высказывания, но это нормально.
Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали.
Растёт ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много.
Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в 4-5 матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане.
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Что касается его настроя — главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры», — сказал он. 0