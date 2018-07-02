Тите не торопится причислять Бразилию к фаворитам ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилиипрокомментировал победу над Мексикой (2:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Бельгия — Япония.

«Мы играли по схеме 4-4-2, с подвижными флангами и интенсивной игрой в атаке. В такой игре нам очень помог Габриэль Жезус, которому близка такая схема.

Нашей самой сильной характеристикой я считаю сбалансированность. У нас больше всего завершений на турнире.

Что касается обороны, то у нас есть своя специфика. Мы опекаем участки поля, а не футболистов.

Поэтому мы блокируем столько навесов. В первую очередь мы опекаем участок поля, затем сам мяч и только потом футболиста.

Марсело? Вчера я сказал, что он может играть 45-60 минут. Но в физическом смысле он мог играть с самого начала.

Он лидер и хотел войти в игру с первых минут. Но я решил, что он не может сыграть в таком матче, не имея практики. Он меня понял.

Кто-то сказал, что мы играем как клуб, а не как сборная. Для нас это большой комплимент. Это означает, что мы максимально сыгранны.

Являемся ли мы фаворитами? Не буду никого к ним причислять. Мы видели, как Корея выбила Германию, как прекрасно вчера играла Россия… Всё относительно», — передаёт слова Тите «Чемпионат».

Также Тите прокомментировал критику в адрес Неймара со стороны наставника мексиканцев Хуана Карлоса Осорио, обинившего форварда в симуляциях.

«Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции вынуждают нас делать некоторые высказывания, но это нормально.

Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали.

Растёт ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много.

Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в 4-5 матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Что касается его настроя — главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры», — сказал он. 0