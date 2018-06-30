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    Дубль Кавани вывел Уругвай в четвертьфинал ЧМ-2018

    Уругвай — Португалия 2:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Эдинсон Кавани принимает поздравления
    Эдинсон Кавани принимает поздравления
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    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

    Подопечные Оскара Табареса вышли вперед уже на 7-й минуте, когда Луис Суарес выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Эдинсон Кавани, выскочив из-за спин защитников, головой поразил ближний верхний угол.

    На 22-й минуте Суарес мог удвоить преимущество своей команды, но мяч после его удара со штрафного отразил Руй Патрисиу.

    Второй тайм португальцы начали значительно активнее и добились своего на 55-й минуте. После розыгрыша углового Рафаэль Геррейро навесил в центр вратарской, где одинокий Пепе в упор расстрелял ворота Фернандо Муслеры.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1
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    • Еще через семь минут сборная Уругвая вернула себе минимальный перевес. Муслера выбил мяч на чужую половину поля, Суарес сбросил его Родриго Бентанкуру, тот сразу же отдал передачу на Кавани, который классным ударом поразил дальний угол ворот.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Португалия осадила чужую штрафную площадь и могла забить на 68-й минуте. Муслера не смог зафиксировать мяч в руках, сфера оказалась у Бернарду Силвы, который не попал по пустым воротам, пробив выше цели.

    Команда Фернанду Сантуша атаковала до последних минут, но отыграться так и не смогла.

    Сборная Уругвая вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

    ЧМ-2018. 1/8 финала
    Уругвай — Португалия — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 7 Кавани, 1:1 — 55 Пепе, 2:1 — 62 КаваниУругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 81), Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Весино, Кавани (Стуани, 74), СуаресПортугалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Рикарду Перейра, Фонте, Адриен Силва (Куарежма, 65), Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74), Бернарду Силва, Жоау Мариу (Фернандеш, 85), Роналду.Предупреждения: Роналду (90+3).
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