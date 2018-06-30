Уругвай — Португалия 2:1, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Оскара Табареса вышли вперед уже на 7-й минуте, когда Луис Суарес выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Эдинсон Кавани, выскочив из-за спин защитников, головой поразил ближний верхний угол.

На 22-й минуте Суарес мог удвоить преимущество своей команды, но мяч после его удара со штрафного отразил Руй Патрисиу.

Второй тайм португальцы начали значительно активнее и добились своего на 55-й минуте. После розыгрыша углового Рафаэль Геррейро навесил в центр вратарской, где одинокий Пепе в упор расстрелял ворота Фернандо Муслеры.

Еще через семь минут сборная Уругвая вернула себе минимальный перевес. Муслера выбил мяч на чужую половину поля, Суарес сбросил его Родриго Бентанкуру, тот сразу же отдал передачу на Кавани, который классным ударом поразил дальний угол ворот.

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Португалия осадила чужую штрафную площадь и могла забить на 68-й минуте. Муслера не смог зафиксировать мяч в руках, сфера оказалась у Бернарду Силвы, который не попал по пустым воротам, пробив выше цели.

Команда Фернанду Сантуша атаковала до последних минут, но отыграться так и не смогла.

Сборная Уругвая вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.