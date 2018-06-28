Англия — Бельгия 0:0 после первого тайма

играет вничью с(0:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионат мира по футболу.

Встреча 3-го тура группы G проходит в Калининграде. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении.

В первом тайме Бельгия часто катала мяч в центре поля — команда Роберто Мартинеса не слишком была заряжена на атаку, Англия также лишний раз в прессинг не шла, болельщики к концу тайма начали освистывать обе команды.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Англия с 6 очками возглавляет группу G, Бельгия с 6 очками на 2-й строке таблицы.

Третье место в группе у команды Туниса (0 очков), которая в Саранске сыграет с замыкающей таблицу с 0 очков Панамой (прогноз)

Победитель группы G в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н.

Финишировавшая второй в квартете G команда сыграет с победителем группы H — Колумбией.

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