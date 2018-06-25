Лаксальт: Матч с Россией был сложным, но мы все сделали хорошо

Футболист сборной Уругваяпризнался, что матч чемпионата мира с командой России получился сложным.

Сборная Уругвая в понедельник в Самаре в матче третьего тура группы A победила команду России со счетом 3:0. Обе команды ранее пробились в плей-офф турнира.

«Чувствовал себя отлично. Матч был сложным. Поэтому очень рады. Мы продолжаем расти и развиваться. Выступили хорошо.

Наша мечта и цель не меняется: всегда думать о следующем матче, каждый из которых как финал.

Мы все сделали хорошо сегодня. И с завтрашнего дня начнем думать о плей-офф. Оба возможных соперника очень сильны», — заявил Лаксальт агентству «Р-Спорт».