Власти Аргентины намерены сотрудничать с Россией по делу об избиении хорвата на ЧМ

Глава футбольного отдела министерства безопасности Аргентинысообщил, что ведомство активно сотрудничает с российской стороной в ситуации с нападением четырех аргентинцев на хорвата во время матча чемпионата мира-2018.

Напомним, что во время матча несколько аргентинцев избивали хорватского болельщика. Драку удалось остановить нескольким стюардам и проходившим мимо любителям футбола.

«Мы будем плотно сотрудничать с российскими властями, чтобы как можно скорее разобраться в этом, пресечь подобные явления и отправить таких людей в Аргентину немедленно», – цитирует L’Equipe Мадеро.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила Россию депортировать этих болельщиков. «Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – эти четверо людей были идентифицированы на видео, на котором жестоко избивали гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать», – написала Буллрич на своей странице в Twitter.