Далич: Хорватии нечего терять, поэтому нам будет легко

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против аргентинцев его подопечным будет противостоять одна из лучших команд мира.

Игра группы D состоится в четверг в Нижнем Новгороде. Аргентинцы в первом матче группового этапа сыграли вничью с исландцами (1:1), сборная Хорватии победила команду Нигерии — 2:0.

«Думаю, что все проблемы касательно состава решены. Я уже говорил, что мы изменим тактику и состав, но больших изменений не будет. Мы хорошо играли с Нигерией, поэтому будем придерживаться примерно той же тактики.

Мы уже говорили, что нам будет противостоять одна из лучших команд в мире, но мы уважаем и самих себя, поэтому уверены, что будем достойно защищать цвета флага.

Мы можем сказать, что нам нечего терять, поэтому это будет легко. Да, у нас уже есть три очка, но ничья нас не устроит», — приводит слова тренера «Р-Спорт».