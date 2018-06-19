СМИ: Погребняк может усилить «Урал»

рассматривает кандидатуру 34-летнегов качестве усиления линии атаки, передает «Спорт-Экспресс»

В настоящее время форвард восстанавливается от разрыва ахиллов сухожилия, полученного 18 апреля в составе «Тосно» в полуфинале Кубка России со «Спартаком» (1:1, пен. — 5:4).

Реабилитация в таких случаях как правило длится 6-7 месяцев и по завершении этого срока руководство «Урала» намерено предложить контракт нападающему, имеющему статус свободного агента.

В весенней части сезона-2017/18 бывший футболист сборной России провел за «Тосно», куда он зимой перешел из «Динамо», 8 официальных встреч в РФПЛ и Кубке страны, забив 4 гола.