«Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год

«Зенит» сделал предложение хорватскому полузащитнику, который стал свободным агентом по окончании срока действия контракта с «Фиорентиной».

Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

«"Зенит" максимально близок к приобретению Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры. У Баделя есть и другие предложения, в частности, от "Шальке". Бадель хочет наиболее выгодное для себя предложение.

Стали известны детали предложения "Зенита". Контракт на четыре года, зарплата — 3,5 млн евро в год, а также бонусы — 2 млн евро для игрока в качестве подъемных и в районе 3 млн евро в качестве агентских вознаграждений. Понятно, что трансфер бесплатный, и это позволяет "Зениту" действительно вознаградить агентов и игрока», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

Бадель провел в минувшем сезоне 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами.