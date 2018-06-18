ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцарцы остановили НеймараНеймар не смог зажечь, как Роналду
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:12
    • «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля
  • 10:07
    • Веснина вернулась в топ-50 рейтинга WTA
  • 08:47
    • «Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина
  • 08:33
    • Дзюба о жесте Черчесова: Тренер, видимо, обозначил, что понял меня
    Все новости спорта

    «Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год

    Зенит Спартак РФПЛ Футбол России Трансферы Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь РФПЛ
    «Зенит» сделал предложение хорватскому полузащитнику Милану Баделю, который стал свободным агентом по окончании срока действия контракта с «Фиорентиной».

    Милан Бадель
    Милан Бадель
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

    «"Зенит" максимально близок к приобретению Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры. У Баделя есть и другие предложения, в частности, от "Шальке". Бадель хочет наиболее выгодное для себя предложение.

    Стали известны детали предложения "Зенита". Контракт на четыре года, зарплата — 3,5 млн евро в год, а также бонусы — 2 млн евро для игрока в качестве подъемных и в районе 3 млн евро в качестве агентских вознаграждений. Понятно, что трансфер бесплатный, и это позволяет "Зениту" действительно вознаградить агентов и игрока», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

  • Агент: Бадель станет хорошим приобретением для «Зенита»
  • Читайте по теме

    • Бадель провел в минувшем сезоне 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами.

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу
  • 02:02
    •
  • Прогноз
  • Бельгия – Панама
  • 1,57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаСамые популярные бюджетные кроссоверы в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли Швеция свой класс в матче с Южной Кореей?
  • Швеция – Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2,07
    •
  • Два варианта зацепок для «дьяволов»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 1,57
    •
  • Бельгийцы поймают панамцев «в положение»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария 1:1Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира. 02:03
  • 07:23
    • «Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год
  • 07:10
    • Неймар избежал травмы     Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Александар Коларов — автор победного гола Футбол Коларов одной левой уложил Коста-РикуКоста-Рика в атаке ничего не смогла создать, а Навас пропустил после отличного удара Коларова Вчера в 20:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 09:56
    • Хомуха призвал молодых футболистов брать пример с Головина
  • 09:43
    • Мертенс отклонил предложения от «Шальке» и китайских клубов
  • 09:29
    • Агент: Главный вклад в развитие Головина внес Леонид Слуцкий
    Фотогалерея ЧМ-2018. Германия - Мексика 0:1Сборная Мексики сенсационно одолела команду Германии в первом туре группового этапа чемпионата мира в России 1:0. Фотогалерея Вчера в 21:03
  • 22:55
    • Сборная Бразилии не справилась с Швейцарией на старте ЧМ-2018
  • 19:51
    • Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018
  • 09:09
    • «Шахтер» усилился экс-игроком «Динамо»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие