Дель Боске: Неинтересно искать виновных в ситуации с Лопетеги

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испаниипрокомментировал встречу испанцев и португальцев (3:3) в первом туре группового раунда ЧМ-2018.

«Испания и Португалия провели отличный матч, я получил большое удовольствие, наблюдая за нашей сборной. Мое мнение – испанцы выглядели сильнее и должны были побеждать. К сожалению, набрать три очка не удалось, но меня обрадовало то впечатление, которое оставила игра команды. Хороший знак, когда не можешь выделить кого-то индивидуально, а отмечаешь общий класс коллективных действий.

Да, начало встречи вышло неважным, многое не получалось, но постепенно нам удалось нащупать нужный ритм. Не думаю, кстати, что сложность этих первых минут вызвана отставкой главного тренера, Хулена Лопетеги. Конечно, у футболистов, как и у всех людей, есть чувства и привязанность к человеку, с которым они шли бок о бок последние два года, но, я уверен, как только они выходят на поле, то забывают о таких вещах. Обсуждать эту ситуацию с уходом Лопетеги у меня нет никакого желания – мне неинтересно искать виновных, к тому же каждая из сторон уже высказала свою точку зрения, и добавить тут нечего.

Уверен, Фернандо Йерро достойно справится с новыми обязанностями. Он – большой специалист и очень умный человек, который прекрасно знаком со сборной Испании. У него отличные отношения с игроками – и, что важно, не только с ветеранами, но и с молодым поколением футболистов: Тиаго Алькантарой, Коке, Иско и остальными. У него достаточно опыта, чтобы знать, как поступать в любой ситуации – даже в такой неожиданной, как эта. Важнее всего то, что, с одной стороны, Йерро продолжит линию, начатую Лопетеги, а с другой – шаг за шагом будет писать свою собственную историю. Возможно, его тренерская карьера пока не слишком велика, но это ему точно не помешает – ведь все другие аспекты работы в сборной Фернандо, как бывшему спортивному директору команды, знакомы прекрасно. Он готов к этому вызову.

По тому, как Испания выступала в последние два года, как включилась в игру во встрече с португальцами, могу сказать, что наша команда находится среди главных претендентов на золотые медали. К тому же, резервов достаточно, есть, куда прибавлять – я это чувствую. Мне кажется неправильным проводить параллели, поэтому сравнивать команду, взявшую Кубок мира в ЮАР, и эту я не буду – скажу лишь, что Испания сохраняет свой стиль игры: контроль мяча, активные подключения защитников к атакам, доминирование на поле», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».