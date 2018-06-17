ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич (в центре) принимает поздравленияСтандартная победа Хорватии
  • 08:13
    • Дель Боске: Неинтересно искать виновных в ситуации с Лопетеги
  • 07:22
    • Чорлука хотел бы сыграть с Россией в плей-офф ЧМ-2018
  • 07:08
    • У Идову есть предложения от зарубежных клубов
  • 23:53
    • Сборная Хорватии обыграла Нигерию и возглавила группу D
  • 22:32
    • Великая выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию
    Все новости спорта

    Дель Боске: Неинтересно искать виновных в ситуации с Лопетеги

    Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал встречу испанцев и португальцев (3:3) в первом туре группового раунда ЧМ-2018.

    Висенте Дель Боске
    Висенте Дель Боске
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Испания и Португалия провели отличный матч, я получил большое удовольствие, наблюдая за нашей сборной. Мое мнение – испанцы выглядели сильнее и должны были побеждать. К сожалению, набрать три очка не удалось, но меня обрадовало то впечатление, которое оставила игра команды. Хороший знак, когда не можешь выделить кого-то индивидуально, а отмечаешь общий класс коллективных действий.

    Да, начало встречи вышло неважным, многое не получалось, но постепенно нам удалось нащупать нужный ритм. Не думаю, кстати, что сложность этих первых минут вызвана отставкой главного тренера, Хулена Лопетеги. Конечно, у футболистов, как и у всех людей, есть чувства и привязанность к человеку, с которым они шли бок о бок последние два года, но, я уверен, как только они выходят на поле, то забывают о таких вещах. Обсуждать эту ситуацию с уходом Лопетеги у меня нет никакого желания – мне неинтересно искать виновных, к тому же каждая из сторон уже высказала свою точку зрения, и добавить тут нечего.

  • ЧМ-2018. Португалия — Испания 3:3
  • 58 фото
  • Вчера

    • Уверен, Фернандо Йерро достойно справится с новыми обязанностями. Он – большой специалист и очень умный человек, который прекрасно знаком со сборной Испании. У него отличные отношения с игроками – и, что важно, не только с ветеранами, но и с молодым поколением футболистов: Тиаго Алькантарой, Коке, Иско и остальными. У него достаточно опыта, чтобы знать, как поступать в любой ситуации – даже в такой неожиданной, как эта. Важнее всего то, что, с одной стороны, Йерро продолжит линию, начатую Лопетеги, а с другой – шаг за шагом будет писать свою собственную историю. Возможно, его тренерская карьера пока не слишком велика, но это ему точно не помешает – ведь все другие аспекты работы в сборной Фернандо, как бывшему спортивному директору команды, знакомы прекрасно. Он готов к этому вызову.

    По тому, как Испания выступала в последние два года, как включилась в игру во встрече с португальцами, могу сказать, что наша команда находится среди главных претендентов на золотые медали. К тому же, резервов достаточно, есть, куда прибавлять – я это чувствую. Мне кажется неправильным проводить параллели, поэтому сравнивать команду, взявшую Кубок мира в ЮАР, и эту я не буду – скажу лишь, что Испания сохраняет свой стиль игры: контроль мяча, активные подключения защитников к атакам, доминирование на поле», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

    ЧМ-2018КалендарьLiveФотоПрогнозы
  • По теме
  • Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту
  • 00:48
    •
  • Прогноз
  • Германия – Мексика
  • 1,68
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие альтернативы седана Toyota Camry в РоссииСамые ненадежные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия не проиграет Коста-Рике
  • Коста-Рика — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Лёв пощупает Мексику и сделает ей укол
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • Забить «орлам» вполне реально
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Дешаму надо что-то делатьТяжелая победа сборной Франции над Австралией на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:300
  • 20:54
    • Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу
  • 08:38
    • Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем
  • 07:57
    • Уткин: Сборная Исландии — потомки викингов-лузеров
    Лионель Месси Футбол Магия Месси не сработала против ИсландииРеакция спортивных СМИ на конфуз Аргентины в стартовом матче ЧМ-2018 Вчера в 19:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гризманн, Месси и Фарфан начнут с побед
  • 5,85
    •
  • 07:49
    • Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2018
  • 07:34
    • Конта вышла в финал турнира в Ноттингеме
  • 23:35
    • Аспас: Никто не собирается убивать де Хеа за одну ошибку
    Сборная Аргентины и Диего Марадона празднуют победу на ЧМ-1986 Футбол Кто к нам с мячом придет? АргентинаМесси, Кемпес, Марадона, «Рука Бога» и победы на чемпионатах мира 1978 и 1986 годов. История сборной Аргентины на чемпионатах мира Вчера в 19:510
  • 20:30
    • Федерер вернется на вершину рейтинга ATP
  • 20:18
    • Магнуссон подтвердил личную договоренность с ЦСКА
  • 17:59
    • Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие