Сборная Бразилии не справилась с Швейцарией на старте ЧМ-2018

сыграла вничью с(1:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

Встреча 1-го тура группы Е прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики.

Счет в матче на 20-й минуте открыли бразильцы. Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Цубер головой выбил мяч точно на Филиппе Коутиньо, который ударом из-за пределов штрафной площади уложил мяч в дальний угол ворот.

Отыграться швейцарцам удалось на 50-й минуте. Джердан Шакири с углового выполнил подачу во вратарскую Бразилии, Стефан Цубер оторвался от защитников и головой отправил мяч под перекладину.

В другом матче группы Е сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики (фото, пресса)

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Бразилии 22 июня в Санкт-Петербурге сыграет с Коста-Рикой, а команда Швейцарии в этот же день встретится в Калининграде с Сербией.