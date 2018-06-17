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    Сборная Бразилии не справилась с Швейцарией на старте ЧМ-2018

    Бразилия — Швейцария 1:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

    Бразилия — Швейцария
    Бразилия — Швейцария
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    Встреча 1-го тура группы Е прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики.

    Счет в матче на 20-й минуте открыли бразильцы. Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Цубер головой выбил мяч точно на Филиппе Коутиньо, который ударом из-за пределов штрафной площади уложил мяч в дальний угол ворот.

    Отыграться швейцарцам удалось на 50-й минуте. Джердан Шакири с углового выполнил подачу во вратарскую Бразилии, Стефан Цубер оторвался от защитников и головой отправил мяч под перекладину.

    В другом матче группы Е сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики (фото, пресса)

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Бразилии 22 июня в Санкт-Петербурге сыграет с Коста-Рикой, а команда Швейцарии в этот же день встретится в Калининграде с Сербией.

    ЧМ-2018. Группа Е
    Бразилия — Швейцария — 1:1 (1:0)
    Голы: Филиппе Коутинью, 20 (1:0). Цубер, 50 — угловой (1:1)Бразилия: Алиссон, Данилу, Миранда, Тиагу Силва, Марселу, Каземиру (Фернандинью, 60), Паулинью (Ренату Аугусту, 67), Филиппе Коутинью, Виллиан, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 79), НеймарШвейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Шер, Родригес, Шачири, Бехрами (Закария, 71), Джака, Джемаили, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80)Предупреждения: Лихтштайнер, 31. Каземиру, 47. Шер, 65. Бехрами, 68
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