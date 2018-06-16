Кураньи считает, что сборная России может «выстрелить» на ЧМ

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германиирассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира 2018 года.

«Команду Йоахима Лева считаю главным фаворитом турнира. Даже не первым составом она в прошлом году выиграла Кубок конфедераций. Сейчас же добавятся многие лидеры, манншафт станет еще сильнее. Кто может составить конкуренцию? Не буду оригинальным – назову Бразилию, Испанию и Францию.

Что же касается России, то она способна выстрелить. Слышал, что команду прилично критиковали за последние результаты в контрольных матчах, но я еще до встречи с Саудовской Аравией всем говорил – к мировому чемпионату ваша сборная должна подойти в полной готовности. Я отлично знаком с методами работы Станислава Черчесова и был уверен, что он за месяц тренировок сможет сплотить коллектив, вывести его на пик формы.

Хотя, конечно, счет 5:0 в первом матче не предсказал бы, наверное, никто. Старт России определенно удался, это должно придать уверенности, однако ни в коем случае нельзя расслабляться. Все самое сложное впереди!

Надеюсь, кто-то из россиян станет открытием ЧМ-2018, однако больше шансов для этого у перспективных французов или немцев. Рассчитывал, что заявит о себе мой хороший знакомый Сане, здорово проявивший себя в "Манчестер Сити", но Лев решил не включать его в заявку. Что ж, буду переживать за других своих приятелей в сборной Германии – Нойера, Дракслера, Рюдигера, Озила и Гомеса!» — приводит слова Кураньи «Спорт-Экспресс».