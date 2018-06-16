Краневиттер верит в победу сборной Аргентины на ЧМ-2018

Полузащитник «Зенита»рассказал об отпуске, тренировочных сборах и чемпионате мира по футболу.

«Я хорошо провел эти дни, практически все время был в Аргентине, в городе Тукуман, откуда я родом. А потом на неделю съездил в Испанию, где немного потренировался. А оттуда вернулся в Петербург.

Нам нужно забыть минувший сезон, пусть это все останется в прошлом. Сейчас у нас новый сезон, новый сбор и отличное настроение. Надо хорошо поработать, чтобы ударно начать новый сезон.

На групповом этапе чемпионата мира, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми. Кто победит? Конечно, Аргентина!», — приводит слова Краневиттера официальный сайт «Зенита».