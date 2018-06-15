Полузащитник сборной Египта: Россия забила пять, но это ничего не значит

Полузащитник «Ливерпуля» продолжает восстанавливаться после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов 26 мая.
«Ну как можно сейчас рассуждать о том, забил бы Салах или не забил? Все могло бы быть. А вышло так, что мы пропустили в самой концовке, и это очень обидно.
Теперь будем готовиться к матчу с Россией. Они забили пять Саудовской Аравии? Ну и что? Наш матч с ними — это будет совсем другая история», — приводит слов игрока «Спорт-Экспресс».
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.