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    Полузащитник сборной Египта: Россия забила пять, но это ничего не значит

    Сборная Египта Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Египта и английского «Уигана» Сэм Морси не считает отсутствие Мохамеда Салаха причиной поражения в матче чемпионата мира против Уругвая (0:1).

    Сэм Морси
    Сэм Морси
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    Полузащитник «Ливерпуля» продолжает восстанавливаться после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов 26 мая.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • «Ну как можно сейчас рассуждать о том, забил бы Салах или не забил? Все могло бы быть. А вышло так, что мы пропустили в самой концовке, и это очень обидно.

    Теперь будем готовиться к матчу с Россией. Они забили пять Саудовской Аравии? Ну и что? Наш матч с ними — это будет совсем другая история», — приводит слов игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.

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