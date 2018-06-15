Месси: Не знаю, станет ли чемпионат мира в России последним в моей карьере

Лидер сборной Аргентины по футболузаявил, что пока не знает, станет ли текущий чемпионат мира в России последним в его карьере.

Аргентинцы стартуют на ЧМ-2018 в субботу матчем с командой Исландии, который пройдет в Москве на стадионе «Спартак».

«Меня спрашивают, будет ли это мой последний чемпионат мира, но я не знаю. Я не думаю об этом сейчас. Конечно, это будет зависеть от того, как мы будем играть и как мы закончим турнир.

За эти четыре года мы испытали важные изменения в составе. Кроме того, нам было очень трудно претендовать на поездку в Россию, мы смогли получить путевку на ЧМ-2018 только в последнем матче отборочного раунда.

Но знайте, что мы приехали в Москву с большим энтузиазмом и с нетерпением ждем начала. Мы очень хорошо готовились, у нас отличные игроки, мы будем сражаться в каждой игре»«, — цитирует Месси "Р-Спорт" со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion.

Чемпионат мира-2018 станет для 30-летнего Месси четвертым в карьере, но еще ни разу он не выигрывал главный турнир планеты.

На ЧМ-2014 в Бразилии аргентинцы вышли в финал, но уступили в решающем матче сборной Германии (0:1).