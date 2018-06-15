Купер чувствует себя египтянином

Главный тренер сборной Египтаперед стартом на ЧМ-2018 заявил, что команда не должна полагаться только на

«Сборной Египта повезло, что в наших рядах имеется один из лучших футболистов в мире. Мохамед Салах – египетский Месси. Однако мы не можем полагаться только на него.

Я понимаю, что у болельщиков свои ожидания. Салах – звезда, но, вполне возможно, что нам на помощь придет вратарь или защитник, да и полузащитники в нашей команде много работают на общий успех.

Я хочу побеждать в каждом матче, даже если придется сыграть против Аргентины. Я работаю здесь уже три с половиной года, и успел стать египтянином. Хотелось бы привести национальную команду к победе», — цитирует Купера официальный сайт ФИФА.

Сборная Египта в первом матче группового этапа сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет 15 июня и начнется в 15:00 мск.