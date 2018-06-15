Балотелли дисквалифицирован на два матча

Марио Балотелли
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27-летний итальянец наказан за симуляцию в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Кана», которая привела к удалению полузащитника Исмаэля Дьоманде на 54-й минуте.
Решение вступит в силу во вторник, 19 июня.
Таким образом, если Балотелли останется в чемпионате Франции после истечения контракта с «Ниццей» 1 июля, то пропустит первые два тура нового сезона.
Ранее сообщалось, что «Марсель» ведет переговоры с представителем итальянца, который этим летом станет свободным агентом.
В прошлом сезоне Балотелли забил 18 мячей в 28 матчах Лиги 1.