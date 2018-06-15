Балотелли дисквалифицирован на два матча

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) дисквалифицировала нападающего «Ниццы»на два матча, информирует пресс-служба LFP.

27-летний итальянец наказан за симуляцию в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Кана», которая привела к удалению полузащитника Исмаэля Дьоманде на 54-й минуте.

Решение вступит в силу во вторник, 19 июня.

Таким образом, если Балотелли останется в чемпионате Франции после истечения контракта с «Ниццей» 1 июля, то пропустит первые два тура нового сезона.

Ранее сообщалось, что «Марсель» ведет переговоры с представителем итальянца, который этим летом станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Балотелли забил 18 мячей в 28 матчах Лиги 1.