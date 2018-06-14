Болельщики исполнили песню в поддержку сборной России

Болельщикиисполнили песню «Ты у меня одна» в поддержку национальной команды.

Ролик был опубликован в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia «Ты у меня одна». pic.twitter.com/hEbThQXlZi — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Уже сегодня, 14 июня, в стартовом поединке мундиаля сборная России на «Лужниках» сыграет с Саудовской Аравией. начало поединка — в 18:00 по Москве.