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    Болельщики исполнили песню в поддержку сборной России

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    Болельщики сборной России исполнили песню «Ты у меня одна» в поддержку национальной команды.

    Сборная России выйдет на поле уже сегодня
    Сборная России выйдет на поле уже сегодня
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    Ролик был опубликован в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

    Уже сегодня, 14 июня, в стартовом поединке мундиаля сборная России на «Лужниках» сыграет с Саудовской Аравией. начало поединка — в 18:00 по Москве.

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