Кириченко призвал верить в сборную России

Экс-наставник «Ростова» и бывший форвард сборной России​ призвал поддержать национальную команду перед стартовым матчем ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Встреча состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах. Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать.

По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики», — цитируют «Известия» Кириченко.