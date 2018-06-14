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    «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом»

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    Английская Премьер-лига представила календарь на сезон-2018/19.

    Премьер-лига представила календарь на сезон-2018/19
    Премьер-лига представила календарь на сезон-2018/19
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    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в первом туре отправится в гости к «Арсеналу», а обладатель Кубка Англии «Челси» сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».

    «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Лестер», «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».

    Турнир стартует 11 августа. С полным календарем можно ознакомиться здесь.

    АПЛ. 1-й тур

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
    «Борнмут» — «Кардифф»
    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
    «Саутгемптон» — «Бернли»
    «Хаддерсфилд» — «Челси»
    «Уотфорд» — «Брайтон»
    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

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