«Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом»

Премьер-лига представила календарь на сезон-2018/19
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Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в первом туре отправится в гости к «Арсеналу», а обладатель Кубка Англии «Челси» сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».
«Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Лестер», «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».
Турнир стартует 11 августа. С полным календарем можно ознакомиться здесь.
АПЛ. 1-й тур
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
«Борнмут» — «Кардифф»
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
«Саутгемптон» — «Бернли»
«Хаддерсфилд» — «Челси»
«Уотфорд» — «Брайтон»
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»
«Вулверхэмптон» — «Эвертон»