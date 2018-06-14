«Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом»

Английская Премьер-лига представила календарь на сезон-2018/19.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в первом туре отправится в гости к «Арсеналу», а обладатель Кубка Англии «Челси» сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».

«Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Лестер», «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».

Турнир стартует 11 августа. С полным календарем можно ознакомиться здесь.

АПЛ. 1-й тур

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

«Борнмут» — «Кардифф»

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

«Саутгемптон» — «Бернли»

«Хаддерсфилд» — «Челси»

«Уотфорд» — «Брайтон»

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»