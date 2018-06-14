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    Адвокат надеется, что сборную России «прорвет в официальных матчах»

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    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат высказал мнение о перспективах команды Станислава Черчесова на домашнем ЧМ-2018.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат
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    «Не верьте тем, кто говорит что первый матч – самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение.

    Так что не нужно придавать слишком уж большого, сакрального значения этой игре. Не советую ни преувеличивать, ни приуменьшать силу Саудовской Аравии. И спокойно отнестись к любому результату. Куда важнее содержание. Вот там надо искать ответы.

    Так или иначе опыт показывает, что лучше уж справиться со всеми проблемами на старте. Хуже, когда сначала все легко, а потом вдруг одна за другой тебя настигают трудности.

    В этом смысле у российских болельщиков сейчас есть надежда. Может, если так все тяжко давалось в товарищеских матчах, прорвет в официальных? Как и все жители России, я буду надеяться на это! Уже сказал в интервью вашему изданию, мои симпатии – на стороне России. Обязательно посмотрю матч, буду следить за Акинфеевым, Игнашевичем, Жирковым, с которыми работал.

    Пожелаю удачи Смолову. Иметь в команде хорошего бомбардира это очень важно. Если Смолов сможет забить в первом матче, ему станет легче дальше. А когда хорошо главному форварду, хорошо всем.

    В общем, удачи тебе, Россия! Пусть у нового поколения получится лучше, чем у того, с которым работал я. Пусть повезет больше, чем нам, это очень важно. Поэтому еще раз – удачи!» — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

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