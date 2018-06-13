ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Нигерии на дебютном для себя ЧМ-1994Кто к нам с мячом придет? Нигерия
  • 13:20
    • Лопетеги уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018
  • 15:01
    • Экс-футболист «Реала» стал главным тренером сборной Испании
  • 14:55
    • Инфантино объявил об участии в выборах главы ФИФА в 2019 году
  • 14:41
    • «Уфа» определилась c новым главным тренером
  • 14:10
    • Чемпионат мира–2026 пройдёт в трех странах
    Все новости спорта

    Чемпионат мира–2026 пройдёт в трех странах

  • подписаться
    •
    Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает ТАСС.

    Чемпионат мира–2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике
    Чемпионат мира–2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике», — объявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

    Турнир пройдет в 23 городах: в Мексике – Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

    Американские страны поддержали 134 делегатов 68-го конгресса ФИФА в Москве. 203 из 210 представителей мировых футбольных федераций могли принять участие в выборах. Вторым претендентом была заявка Марокко, получившая 65 голосов.

    ЧМ-2026 станет первым, который пройдет по новому формату — в нем примут участие 48 сборных.

    С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдёт чемпионат мира – 2018. В 2022 году матчи мундиаля состоятся в Катаре.

  • По теме
  • Ради справедливости. ФИФА будет считать рейтинг по-новому
  • Вчера в 14:04
    •
  • Прогноз
  • Россия — Саудовская Аравия
  • 2,00
  • Завтра в 18:00
    •
    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Атланта» первое место в Восточной конференции?
  • «Коламбус» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 3,70
    •
  • Сборная России откроет ЧМ-2018 победой над Саудовской Аравией
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Огорчат ли «зеленые соколы» Акинфеева на старте ЧМ-2018?
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018 Футбол Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018Кто может стать открытием мундиаля? Вчера в 21:050
  • 11:57
    • Названы основные претенденты на Ковальчука
  • 11:41
    • СМИ: Гризманн планирует остаться в «Атлетико»
  • 11:25
    • Лопетеги может покинуть сборную Испании за день до старта ЧМ-2018
    ФИФА Футбол Ради справедливости. ФИФА будет считать рейтинг по-новомуРеформа рейтинга национальных сборных вступит в силу в следующем месяце Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Федерер начинает погоню за Надалем
  • 4,65
    •
  • 14:25
    • Братья Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»
  • 13:52
    • Самедов поддержал Дзюбу
  • 13:51
    • Черчесов не переживает за сборную России на ЧМ-2018
    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ» Футбол Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?Рассказываем, как российское ТВ покажет нам чемпионат мира Вчера в 02:160
  • 11:02
    • Доходы ФИФА за цикл 2015-2018 годов составят 6,1 млрд долларов
  • 10:50
    • Непосредственная организация ЧМ-2018 обошлась дешевле 500 миллионов долларов
  • 10:12
    • «Реал» в борьбе за Родриго опередил «Барселону», «Ливерпуль» и ПСЖ
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие