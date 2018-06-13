Чемпионат мира–2026 пройдёт в трех странах

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает ТАСС.

Чемпионат мира–2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике fifa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике», — объявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Турнир пройдет в 23 городах: в Мексике – Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

Американские страны поддержали 134 делегатов 68-го конгресса ФИФА в Москве. 203 из 210 представителей мировых футбольных федераций могли принять участие в выборах. Вторым претендентом была заявка Марокко, получившая 65 голосов.

ЧМ-2026 станет первым, который пройдет по новому формату — в нем примут участие 48 сборных.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдёт чемпионат мира – 2018. В 2022 году матчи мундиаля состоятся в Катаре.