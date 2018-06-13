Сэлфи-палку можно будет брать на матчи ЧМ-2018, зонт-трость – нет

Болельщики смогут брать с собой на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года сэлфи-палки, сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»

Алексей Сорокин skysports.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Селфи-палки мы отстояли. Было много вопросов по зонтам в форме трости – вот это точно нельзя будет пронести, потому что входит в список запрещенных предметов. Максимум – складной зонт до 25 сантиметров длиной. Все помнят известную французскую комедию "Укол зонтиком", в которой много людей полегло из-за зонта-трости», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».