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    Черчесов не переживает за сборную России на ЧМ-2018

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команда постепенно выходит на нужный уровень перед стартом чемпионата мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • «Вы переживайте, а нам переживать не надо, мы делаем свою работу. Мы выходим на определенный уровень. Против турок проблески уже были, сейчас мы стали на порядок свежее. А Игнашевич, такое чувство, всегда был с нами. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду. Мы рады, что он с нами.

    Впереди у нас теория, вчера мы посмотрели игру соперника в атаке, сегодня – в защите. С Виталием Леонтьевичем мы разговаривали. Возможно, он к нам вечером подъедет. В 23:00 у нас отбой, на завтра у нас тоже есть распорядок дня, но о нем не спрашивайте.

    Я доволен тем местом работы, где я сейчас нахожусь, и хочется, чтобы это продолжилось долгие годы. Критика? Любой тренер сталкивается с критикой. Могу ответить откровенно, что практически ничего не читаю. А то, что мы попали под критику, это естественное явление в современном мире. Это надо правильно воспринимать. С футболистами мы эту тему вообще не затрагиваем. Но и похвала – это тоже критика. Нам нужно сделать, чтобы критика стала позитивной. У нас есть возможность для этого.

    С Джикией мы общались пару дней назад. Так бы он действительно мог претендовать на игру в основном составе. Теоретически. Но ситуация такая, какая есть. Естественно, мы надеялись, что он восстановится, но физиологию пока никто не обманул, и он этот чемпионат мира, как и Васин, и Кокорин, пропустят», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

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