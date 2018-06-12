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    Алаев: Заявление Дзюбы? Давайте объединимся вокруг сборной!

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    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев призвал поддержать сборную России, не став комментировать слова нападающего национальной команды Артема Дзюба, раскритиковавшего журналистов, освещающих подготовку сборной.

    Александр Алаев
    Александр Алаев
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  • «Я не хочу комментировать сегодняшние слова Дзюбы о журналистах. Но хочу сказать: осталось два дня до старта чемпионата мира! Давайте объединимся и поддержим ребят. Я уверен, они отдадут все силы.

  • Дзюба: Сборная еще не начала турнир, а фон уже негативный
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    • Надеюсь, результат будет положительный. Чемпионат мира — самое масштабное спортивное событие в мире, глобальный проект на Земле. Поэтому мы все в предвкушении, ждем начала первенства, почти все гости уже здесь.

    И все мы надеемся, что наши дети, посетив чемпионат мира, увидев игру нашей сборной по телевизору захотят в дальнейшем стать профессиональными футболистами.

    Рассчитываем, что после турнира случится приток в спортивные школы. Вот что будет самым главным наследием», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

    Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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