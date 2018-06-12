Алаев: Заявление Дзюбы? Давайте объединимся вокруг сборной!

Исполняющий обязанности президента РФСпризвал поддержать сборную России, не став комментировать слова нападающего национальной команды, раскритиковавшего журналистов, освещающих подготовку сборной.

«Я не хочу комментировать сегодняшние слова Дзюбы о журналистах. Но хочу сказать: осталось два дня до старта чемпионата мира! Давайте объединимся и поддержим ребят. Я уверен, они отдадут все силы.

Надеюсь, результат будет положительный. Чемпионат мира — самое масштабное спортивное событие в мире, глобальный проект на Земле. Поэтому мы все в предвкушении, ждем начала первенства, почти все гости уже здесь.

И все мы надеемся, что наши дети, посетив чемпионат мира, увидев игру нашей сборной по телевизору захотят в дальнейшем стать профессиональными футболистами.

Рассчитываем, что после турнира случится приток в спортивные школы. Вот что будет самым главным наследием», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).