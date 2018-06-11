Сборная Египта не будет давить на Салаха в вопросе восстановления

В понедельник, 11 июня, форвард «Ливерпуля», который получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работал в общей группе.
Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае – за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов.
«Он проходит процедуры на плече и работает в зале. Мы надеемся, что он будет будет готов к матчу с Уругваем. Мы не собираемся давить на Мохамеда. В конце концов, он наш сын», – цитирует Лехейта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AP.
Mohamed Salah training todaypic.twitter.com/S4vo8QGDy9— Mohamed Salah (@SalahStats) 11 июня 2018 г.