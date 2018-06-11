Модрич променял бы трофеи «Реала» на успех со сборной Хорватии

Полузащитникзаявил, что променял бы некоторые трофеина успех со

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«Я бы обменял некоторые трофеи с "Реалом" на успех со сборной Хорватии», — цитирует Модрича Goal.com.

Также Модрич подвел итоги клубного сезона.

«В этом сезоне наш путь к финалу Лиги чемпионов был самым трудным с момента моего перехода в "Реал". Чемпионы Франции, Италии, Германии, а затем "Ливерпуль". Мы полностью заслужили трофей. Это был длинный и тяжелый сезон, и нам не удалось должным образом выступить в Примере и Кубке Испании. Но главное, что в итоге мы сумели добиться успеха. Я счастлив играть за "Реал" и быть частью исторических достижений клуба», — подчеркнул хорват.