ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТрезегеЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 2
  • 09:13
    • Ковальчук прилетел в США
  • 09:00
    • «Реал» готов платить Роналду 32,5 млн евро в год
  • 08:42
    • Варди раскритиковал Ходжсона за провал на Евро-2016
  • 08:23
    • В FIFA 19 появится Лига чемпионов
  • 07:54
    • Кроуфорд завоевал титул в третьем дивизионе
    Все новости спорта

    Уткин: Все знают, что у Черчесова колоссальные проблемы с собственным эго

  • подписаться
    •
    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Два года назад Станислав Черчесов был нормальным решением. Он был на хорошей стадии карьеры. Он продемонстрировал себя, работая в новой стране для себя. В Польше не выдающийся чемпионат. Но Польша не страна одного доминирующего клуба, там очень упорная борьба. Он принял команду, которая не очень удачно стартовала. Иначе они бы не искали нового тренера по ходу сезона. Сумел разобраться. Выиграл чемпионат, кубок. Он был в нормальной ситуации для того, чтобы быть рассмотренным в качестве кандидата в тренеры национальной сборной.

    Но все же знают Черчесова. Все знают, что у него колоссальные проблемы с собственным эго. Посмотрите, сигналы о том, что это происходят считывались давно. У нас в сборной работали три подряд очень авторитетных европейских тренера. И никому их них не позволяли полностью набрать тренерский штаб. У каждого было один-два помощника, которого им вручали, эти будут с вами – Бородюк, Корнеев. А Черчесов привел полностью собственный штаб. С какой стати? Такой карт-бланш в клубе ни один тренер не получает. Вот ЦСКА – клуб большой, который чаще других меняет тренеров: там можно привести с собой одного помощника в штат. Можешь не помощника, можешь врача привести. Слуцкий об этом рассказывал. Вот Гончаренко сейчас привел с собой нового помощника Ермаковича из Беларуси. Должна быть преемственность. У команды есть и вчерашний, и завтрашний день. Конечно, сборная – это чуть другая ситуация, но все равно. Я к тому, что человеку, у которого есть проблемы с непомерным эго, дают карт-бланш.

    Что еще больше раздувает эго, конечно! Ну просто потакают. Не думают об этом», — приводит слова Уткина «БИЗНЕС Online».

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018: Усы победы, космический мяч и мексиканские оргии
  • 07/06/2018 в 23:20
    •
  • Прогноз
  • Южная Корея — Сенегал
  • 1,63
  • Завтра в 16:00
    •
    Сборная России Футбол России РФС Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол на ТВ Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Надаль ярко возьмет свое в финале
  • Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
  • Чья серия прервется?
  • Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
  • Последняя репетиция перед ЧМ-2018
  • Южная Корея — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Иско Футбол Художники. Лучшие атакующие хавбеки ЧМ-2018Топ-10 атакующих полузащитников мундиаля Вчера в 15:520
  • 07:12
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
  • 00:52
    • Салах: Комментарии Рамоса о моей травме забавны
  • 00:34
    • Франция ушла от поражения в матче с США
    Сборная Перу на ЧМ-1970 в Мексике Футбол Кто к нам с мячом придет? ПеруКубилльяс и Паласиос, Писарро и Сотил, Герерро и Фарфан, золотое поколение 70-х и неудачи 90-х. История сборной Перу на чемпионатах мира по футболу Вчера в 13:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Забьет ли Фарфан в Гетеборге?
  • 5,09
    •
  • 09:38
    • Уткин: Все знают, что у Черчесова колоссальные проблемы с собственным эго
  • 09:32
    • Экс-игрок «Амкара» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
  • 09:23
    • Григорян призвал жить по средствам
    Стив Керр и Стивен Карри Баскетбол НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к тронуКоманда из Калифорнии стала чемпионом в третий раз за последние четыре года Вчера в 15:210
  • 23:50
    • Товарищеские матчи: Аспас принес Испании победу над Тунисом, Дания одолела Мексику
  • 21:46
    • «Ливерпулю» не удалось договориться с «Лионом» по трансферу Фекира
  • 19:35
    • СМИ: «Амкар» объявит о прекращении существования 13 июня
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие