Уткин: Все знают, что у Черчесова колоссальные проблемы с собственным эго

Комментаторвысказал мнение о главном тренере сборной России

«Два года назад Станислав Черчесов был нормальным решением. Он был на хорошей стадии карьеры. Он продемонстрировал себя, работая в новой стране для себя. В Польше не выдающийся чемпионат. Но Польша не страна одного доминирующего клуба, там очень упорная борьба. Он принял команду, которая не очень удачно стартовала. Иначе они бы не искали нового тренера по ходу сезона. Сумел разобраться. Выиграл чемпионат, кубок. Он был в нормальной ситуации для того, чтобы быть рассмотренным в качестве кандидата в тренеры национальной сборной.

Но все же знают Черчесова. Все знают, что у него колоссальные проблемы с собственным эго. Посмотрите, сигналы о том, что это происходят считывались давно. У нас в сборной работали три подряд очень авторитетных европейских тренера. И никому их них не позволяли полностью набрать тренерский штаб. У каждого было один-два помощника, которого им вручали, эти будут с вами – Бородюк, Корнеев. А Черчесов привел полностью собственный штаб. С какой стати? Такой карт-бланш в клубе ни один тренер не получает. Вот ЦСКА – клуб большой, который чаще других меняет тренеров: там можно привести с собой одного помощника в штат. Можешь не помощника, можешь врача привести. Слуцкий об этом рассказывал. Вот Гончаренко сейчас привел с собой нового помощника Ермаковича из Беларуси. Должна быть преемственность. У команды есть и вчерашний, и завтрашний день. Конечно, сборная – это чуть другая ситуация, но все равно. Я к тому, что человеку, у которого есть проблемы с непомерным эго, дают карт-бланш.

Что еще больше раздувает эго, конечно! Ну просто потакают. Не думают об этом», — приводит слова Уткина «БИЗНЕС Online».