«Уфа» огласит имя нового тренера 15 или 18 июня

Руководство «Уфы» представит команде нового главного тренера 15 или 18 июня, сообщил генеральный директор клуба

«Главный тренер команды определен, но по ряду причин мы объявим о том, кто возглавит "Уфу", чуть позже. Тренерский штаб тоже подобран и уже работает. Мы, наверное, объявим об этом, предположительно, 15 июня, когда команда соберется на медицинское обследование в Москве. Либо 18 июня, в первый день работы в Уфе.

Кто-то покинет команду, кто-то придет. Изменения будут небольшими, мы видим, что команда готова, сбалансирована и боеспособна. Любой руководитель хочет усиления в любой линии, мы все время находимся в поиске. Сейчас мы смотрим много россиян, а на рынке иностранцев оцениваем игроков, которые могли бы прогрессировать. Мы не такой богатый клуб, поэтому смотрим, кого можно приобрести, исходя из наших возможностей, и кто может усилить команду».

Мы будем играть в Лиге Европы, и нам хотелось бы представлять Россию и нашу республику на очень высоком уровне. По крайней мере, мы постараемся«, — цитирует Газизова "Р-Спорт".