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    «Уфа» огласит имя нового тренера 15 или 18 июня

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    Руководство «Уфы» представит команде нового главного тренера 15 или 18 июня, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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  • «Главный тренер команды определен, но по ряду причин мы объявим о том, кто возглавит "Уфу", чуть позже. Тренерский штаб тоже подобран и уже работает. Мы, наверное, объявим об этом, предположительно, 15 июня, когда команда соберется на медицинское обследование в Москве. Либо 18 июня, в первый день работы в Уфе.

    Кто-то покинет команду, кто-то придет. Изменения будут небольшими, мы видим, что команда готова, сбалансирована и боеспособна. Любой руководитель хочет усиления в любой линии, мы все время находимся в поиске. Сейчас мы смотрим много россиян, а на рынке иностранцев оцениваем игроков, которые могли бы прогрессировать. Мы не такой богатый клуб, поэтому смотрим, кого можно приобрести, исходя из наших возможностей, и кто может усилить команду».

    Мы будем играть в Лиге Европы, и нам хотелось бы представлять Россию и нашу республику на очень высоком уровне. По крайней мере, мы постараемся«, — цитирует Газизова "Р-Спорт".

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