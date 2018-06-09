Товарищеские матчи: Сербия разгромила Боливию, Австралия обыграла Венгрию

Сербия — Боливия
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Сборная Сербии в Австрии разгромила сборную Боливии со счетом 5:1.
В составе победителей мячи забили Адем Ляич, Бранислав Иванович и Александр Митрович, оформивший хет-трик. Автором единственного гола сборной Боливии стал Джасмани Кампос.
Сборная Австралии со счетом 2:1 обыграла сборную Венгрии.
Счет в матче открыл Дэниэл Арзани, а в концовке матча команды обменялись автоголами. У Австралии в свои ворота забил Трент Сэйнсбери, у Венгрии — Тамаш Кадар.
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