Товарищеские матчи: Сербия разгромила Боливию, Австралия обыграла Венгрию

Состоялись очередные товарищеские матчи перед чемпионатом мира-2018.

Сербия — Боливия twitter.com/fssrbije 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сборная Сербии в Австрии разгромила сборную Боливии со счетом 5:1.

В составе победителей мячи забили Адем Ляич, Бранислав Иванович и Александр Митрович, оформивший хет-трик. Автором единственного гола сборной Боливии стал Джасмани Кампос.

Сборная Австралии со счетом 2:1 обыграла сборную Венгрии.

Счет в матче открыл Дэниэл Арзани, а в концовке матча команды обменялись автоголами. У Австралии в свои ворота забил Трент Сэйнсбери, у Венгрии — Тамаш Кадар.

Другие результаты

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Финляндия — Беларусь — 2:0

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