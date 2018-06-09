СМИ: Санкт-Петербург — лучший город ЧМ-2018, худший — Саранск

СМИ: Санкт-Петербург — лучший город ЧМ-2018
ФК «Зенит»
Лучшим по мнению автора стал Санкт-Петербург. «Это самый красивый город в России, я проверил.
Санкт-Петербург является домом для самого северного и самого впечатляющего стадиона чемпионата мира-2018. Он похож на космический корабль, который приземлился на Крестовском острове. Здесь пройдут семь матчей, в том числе один матч 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место», — отмечает автор статьи.
Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:
1. Санкт-Петербург
2. Москва
3. Сочи
4. Нижний Новгород
5. Калининград
6. Екатеринбург
7. Волгоград
8. Казань
9. Ростов-на-Дону
10. Самара
11. Саранск