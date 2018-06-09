СМИ: Санкт-Петербург — лучший город ЧМ-2018, худший — Саранск

Британский портал Independent составил рейтинг городов , в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018.

Лучшим по мнению автора стал Санкт-Петербург. «Это самый красивый город в России, я проверил.

Санкт-Петербург является домом для самого северного и самого впечатляющего стадиона чемпионата мира-2018. Он похож на космический корабль, который приземлился на Крестовском острове. Здесь пройдут семь матчей, в том числе один матч 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место», — отмечает автор статьи.

Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:

1. Санкт-Петербург

2. Москва

3. Сочи

4. Нижний Новгород

5. Калининград

6. Екатеринбург

7. Волгоград

8. Казань

9. Ростов-на-Дону

10. Самара

11. Саранск