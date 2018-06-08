«Лион» опроверг информацию о переходе Фекира в «Ливерпуль»

«Лион» выступил с опровержением информации о том, что полузащитникперейдет в «Ливерпуль».

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Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний игрок в ближайшее время пройдет медицинский осмотр для мерсисайдцев. По информации L’Equipe, «Лион» получит за Фекира 65 миллионов евро. Вместе с бонусами сделка может составить 72 миллиона.

RMC утверждает, что 24-летний хавбек сегодня утром на базе сборной Франции завершил медосмотр в сопровождении медика, присланного английским клубом.

«Информация о трансфере Набиля Фекира не соответствует действительности. "Лион" категорически опровергает недостоверную информацию, распространённую многими СМИ о переходе Фекира в "Ливерпуль".

Во время трансферного окна даже мельчайший слух зачастую преподносят как правду, однако "Лион" напоминает, что достоверной является только информация, представленная на официальном сайте», — говорится в заявлении «ткачей».

В минувшем сезоне Фекир провел 30 матчей за «Лион», забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач.