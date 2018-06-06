«Бенфика» объявила о трансфере Феррейры

Факундо Феррейра
slbenfica.pt
О трансфере аргентинского нападающего сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.
Феррейра поставил подпись под контрактом на четыре года. Футболист перешел в «Бенфику» на правах свободного агента.
Bem-vindo, Ferreyra! pic.twitter.com/QKAns78Y1Q— SL Benfica (@SLBenfica) 6 июня 2018 г.
Напомним, в предыдущем сезоне Феррейра в составе «Шахтера» стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. Всего за «Шахтер» он провел 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 результативных передач.