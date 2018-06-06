«Бенфика» объявила о трансфере Феррейры

объявила о трансфере экс-нападающего донецкого

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О трансфере аргентинского нападающего сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Феррейра поставил подпись под контрактом на четыре года. Футболист перешел в «Бенфику» на правах свободного агента.

Напомним, в предыдущем сезоне Феррейра в составе «Шахтера» стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. Всего за «Шахтер» он провел 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 результативных передач.