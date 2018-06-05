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    В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018

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    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен готовностью Екатеринбурга к чемпионату мира-2018.

    В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018
    В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018
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  • «Это последний визит, мы смотрим окончательную готовность: насколько стадион, где уже прошли тестовые матчи, готов к первому матчу ЧМ-2018. Нас в основном интересовала временная инфраструктура стадиона. Все очень хорошо, все идет своим ходом, по плану. Готовность очень высокая и на стадионе, и в городе в целом», – цитирует ТАСС Смита.

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил, что к этому городу никогда не было больших вопросов.

    «Подготовка находится в финальной стадии, и сомнений, что все будет сделано в срок, нет. К Екатеринбургу никогда не было больших вопросов, город очень много сделал для подготовки к чемпионату», — сказал Сорокин.

    «Мы 10 июня подписываем акт готовности фестиваля болельщиков ФИФА, а 14-го числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей придут туда и посмотрят первый матч ЧМ-2018. И второе мероприятие – праздничное украшение города, думаю, дня четыре нам хватит, чтобы разместить всю атрибутику.

    Появилось много мест для активного отдыха, преобразилась площадка у дворца молодежи, где появился скейт-парк, и люди просто в восторге. Была перекроена улично-дорожная сеть в районе стадиона, и все перекрестки сейчас едут без заторов. Мы проведем матчи на достойном уровне», – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

    Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. На «Екатеринбург Арене» состоятся матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

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