Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятийостался доволен готовностью Екатеринбурга к чемпионату мира-2018.

В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018 fifa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Это последний визит, мы смотрим окончательную готовность: насколько стадион, где уже прошли тестовые матчи, готов к первому матчу ЧМ-2018. Нас в основном интересовала временная инфраструктура стадиона. Все очень хорошо, все идет своим ходом, по плану. Готовность очень высокая и на стадионе, и в городе в целом», – цитирует ТАСС Смита.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил, что к этому городу никогда не было больших вопросов.

«Подготовка находится в финальной стадии, и сомнений, что все будет сделано в срок, нет. К Екатеринбургу никогда не было больших вопросов, город очень много сделал для подготовки к чемпионату», — сказал Сорокин.

«Мы 10 июня подписываем акт готовности фестиваля болельщиков ФИФА, а 14-го числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей придут туда и посмотрят первый матч ЧМ-2018. И второе мероприятие – праздничное украшение города, думаю, дня четыре нам хватит, чтобы разместить всю атрибутику.

Появилось много мест для активного отдыха, преобразилась площадка у дворца молодежи, где появился скейт-парк, и люди просто в восторге. Была перекроена улично-дорожная сеть в районе стадиона, и все перекрестки сейчас едут без заторов. Мы проведем матчи на достойном уровне», – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. На «Екатеринбург Арене» состоятся матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).