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    Мутко: Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией

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    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Турции (1:1).

    Виталий Мутко, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев
    Виталий Мутко, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев
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  • «Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций.

    Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

    Я провала в обороне не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели.

    Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

    В 2018 году у сборной ни одной победы? Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

    Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка.

    Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча.

    На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

    У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

    Матч с Турцией был последним для сборной России перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня.

    Сборная России в матче открытия турнира сыграет с командой Саудовской Аравии.

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