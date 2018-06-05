Мутко: Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией

Вице-премьер РФпрокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой(1:1).

«Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций.

Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

Я провала в обороне не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели.

Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

В 2018 году у сборной ни одной победы? Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка.

Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча.

На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

Матч с Турцией был последним для сборной России перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня.

Сборная России в матче открытия турнира сыграет с командой Саудовской Аравии.