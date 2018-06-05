Надежды Италии и пессимизм Нидерландов

Накануне в товарищеском поединке сборные Италии и Нидерландов разошлись миром в Турине — 1:1. Приводим реакцию СМИ на эту игру

У Нидерландов больше проблем, чем у Италии

«В то время, когда обе сборные переживают перестройку под руководством новых наставников после невыхода на ЧМ-2018, похоже, у рулевого Нидерландов Рональда Кумана более сложная задача. Его подопечные выдали бледное выступление, сумев спастись от поражения за две минуты до завершения игры благодаря голу Натана Аке, забитому в большинстве», — пишет в материале Goal.com Расселл Гривз.

«Несмотря на это, данный результат продлил безвыигрышную серию "Оранжевых" в товарищеских встречах противдо 15 поединков. У гостей возникли проблемы с поиском своего ритма в начале матча, и даже когдахорошо комбинировали на левом фланге, им так и не удалось конвертировать это во взятие ворот. Командой, которая играла лучше, опаснее, была дружина...».

Падение уровня Нидерландов

«Трудно быть позитивно настроенным по поводу последних матчей Нидерландов, и стоит только надеяться, что победа над Португалией и хороший второй тайм против Англии послужит хорошей базой для прогресса. Общий уровень сборной упал, и в хороший день она может победить топ-соперника, а в день похуже — проиграть менее сильной команде. Играй Италия острее в первом тайме, счет мог бы стать 3:0, в то время, как трудно увидеть ту систему, по которой хочет играть Рональд Куман: она неудобна, в ней нет автоматизма, а есть лишь недоразумения», — делится мнением голландского комментатора Арно Вермейлена NOS.

«На общем сером фоне выделяется Мемфис Депай, но наставник должен сдерживать его в регулярных ошибках, когда он грешит индивидуальными действиями и не проявляет дисциплину... На месте Кумана у бы плохо спал, потому что после товарищеской игры в сентябре против Перу, которая станет прощальной для Уэсли Снайдера, поединок с Францией в Лиге наций обещает стать очень сложным. В любом случае, новый тренер не станет совершать те же ошибки, что и Дик Адвокат во время квалификации на ЧМ-2018, а будет играть в атакующий футбол, но одно очевидно: соперники "Оранжевых" в Лиге наций — Франция и Германия — на том уровне, до которого Нидерландам далеко».

Стакан наполовину полон для Италии

«Третий матч в эру Манчини завершился вничью... "Скуадра Адзурра" могла открыть счет еще в первом тайме, ведь слишком много ошибок допускал вратарь соперника Яспер Силлессен. Похоже, этот стакан для сборной Италии наполовину полон после 270 с лишним минут игры под руководством нового главного тренера?», — рассуждает на страницах La Gazzetta dello Sport Мирко Грациано.

, судя по всему, с правильным настроем вернулся в сборную,определенно имеет потенциал для того, чтобы стать топ-игроков, равно как и, тогда какуже выглядят важной альтернативой для. С другой стороны, особенно в центре поле, команда отчаянно нуждается в атлетизме, интенсивности и быстром мышлении.вернется на поле в сентябре, но важно, чтобытакже осуществили рывок к лучшему качеству игры».

Три надежды Италии

«По итогам трех товарищеских матчей "Адзурра" порой демострировала хорошую игру, в которой трое исполнителей вышли на первый план и показали, что они определенно заслуживают выступать за сборную. В первую очередь, это Романьоли, который надежен в обороне, тактически грамотен и физически тверд — центрбек "Милана" обладает всеми качествами, что нужны для успеха на высоком уровне, и выглядит важной составляющей обороны коллектива на годы вперед. Далее — это Кьеза, чье трудолюбие, мастерство и быстрая скорость помогли ему добиться прогресса в "Фиорентине", тогда как его известный отец Энрико заверяет, что тот остается скромным продолжает учиться», — отмечает в материале Football Italia Адам Дигби.

«Хотя Романьоли и Кьеза оказались самыми важными защитником и нападающим Италии, наиболее существенные последствия для соперника вызвала играв воротах "Скуадры". Выдав несколько важных сэйвов, голкипернапомнил о своем качестве и заставил La Gazzetta dello Sport заявить, что тот выиграл борьбу у. Путь, который приведет сборную к былой силе, обещает стать длинным и сложным, но на Романьоли, Кьезу и Перина она, по крайней мере, может рассчитывать».