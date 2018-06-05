ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кэпиталз» находятся в одном шаге от первого в своей истории чемпионстваГениальный Кузнецов. «Вашингтон» снова раскатал «Вегас»
  • 09:44
    • «Спартак» не будет удерживать Промеса
  • 09:36
    • В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018
  • 08:59
    • Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» второй сезон подряд
  • 08:14
    • Овечкин: Осталось одержать одну победу, добыть ее сложнее всего
  • 07:27
    • Польша потеряла защитника перед ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Польша потеряла защитника перед ЧМ-2018

  • подписаться
    •
    Защитник «Монако» и сборной Польши Камил Глик получил травму в преддверии чемпионата мира в России, сообщает Goal.com.

    Камил Глик
    Камил Глик
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • 30-летний футболист, который был включен в состав команды на ЧМ-2018, повредил плечо, исполняя удар через себя в падении на тренировке. Степень тяжести травмы будет определена после медицинского обследования.

    В текущем сезоне Глик провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, забил четыре гола.

    На чемпионате мира сборная Польши сыграет в группе H, где ее соперниками будут команды Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

    Заявка сборной Польши выглядит следующим образом:

    вратари Лукаш Фабиански («Суонси», чемпионат Англии), Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Бартош Бялковски («Ипсвич», Англия);

    защитники Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешиньски («Сампдория», Италия), Тиаго Сионек (СПАЛ, Италия), Камил Глик («Монако», чемпионат Франции), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба – «Легия»), Лукаш Пищек («Боруссия», Дортмунд, Германия);

    полузащитники Якуб Блащиковски («Вольфсбург», Германия), Яцек Горальски («Лудогорец», Болгария), Камил Гросицки («Халл Сити», Англия), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич», Англия), Рафал Курзава («Гурник», Забже), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Славомир Пешко («Лехия»), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Петр Зелиньски («Наполи», Италия);

    нападающие Давид Ковнацки («Сампдория», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия).

  • По теме
  • Кто к нам с мячом придет? Марокко
  • Вчера в 20:41
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1,70
  • Сегодня в 19:00
    •
    Сборная Польши Чемпионат мира по футболу-2018 Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые популярные кроссоверы в России за 1,5 миллиона рублейПерспективы электромобилей: утопия или прогресс
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли Турция неудачную серию сборной России?
  • Россия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • «Суперорлы» подтвердят статус фаворита
  • Чехия — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 1,61
    •
  • Европейцы окажутся сильнее африканцев
  • Бельгия — Египет. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова и Серена Уильямс Теннис Серена одержала психологическую победу над ШараповойРеакция спортивных СМИ на несостоявшийся поединок между Шараповой и Сереной Уильямс 01:080
  • 22:31
    • Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме
  • 22:00
    • «Локо» поборется со «Спартаком» за Ташаева
  • 19:50
    • Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством
    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986 Футбол Кто к нам с мячом придет? МароккоИстория и курорты, арабский темперамент и европейский стиль, чемпион Испании Найбет и стиляга Хаджи. История сборной Марокко на чемпионатах мира по футболу Вчера в 20:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова против Уильямс
  • 4,25
    •
  • 09:31
    • Тихонов: Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию
  • 09:14
    • Форвард «Ливерпуля» может перейти в «Реал»
  • 08:43
    • Игуаин может перейти в «Монако»
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина и Шарапова — в четвертьфинале, Надаль прошел МартерераРезультаты девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции Вчера в 22:170
  • 17:19
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой
  • 17:08
    • «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»
  • 08:28
    • Зидан покинул «Реал» из-за разногласий с руководством
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие