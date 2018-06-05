Польша потеряла защитника перед ЧМ-2018

Защитник «Монако» и сборной Польшиполучил травму в преддверии чемпионата мира в России, сообщает Goal.com.

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30-летний футболист, который был включен в состав команды на ЧМ-2018, повредил плечо, исполняя удар через себя в падении на тренировке. Степень тяжести травмы будет определена после медицинского обследования.

В текущем сезоне Глик провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, забил четыре гола.

На чемпионате мира сборная Польши сыграет в группе H, где ее соперниками будут команды Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

Заявка сборной Польши выглядит следующим образом:

вратари Лукаш Фабиански («Суонси», чемпионат Англии), Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Бартош Бялковски («Ипсвич», Англия);

защитники Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешиньски («Сампдория», Италия), Тиаго Сионек (СПАЛ, Италия), Камил Глик («Монако», чемпионат Франции), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба – «Легия»), Лукаш Пищек («Боруссия», Дортмунд, Германия);

полузащитники Якуб Блащиковски («Вольфсбург», Германия), Яцек Горальски («Лудогорец», Болгария), Камил Гросицки («Халл Сити», Англия), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич», Англия), Рафал Курзава («Гурник», Забже), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Славомир Пешко («Лехия»), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Петр Зелиньски («Наполи», Италия);

нападающие Давид Ковнацки («Сампдория», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия).