Дешам удовлетворен состоянием сборной Франции перед ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал победу над командой Италии (3:1) в товарищеском матче.

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«Мы должны сохранить энтузиазм и амбиции команды. Мы пока не делаем все идеально, но на данный момент состояние удовлетворительное.

Во втором тайме мы дали создать итальянцам больше голевых моментов, в то же время у нас была возможность быстро контратаковать и создавать много шансов впереди. Нам нужно было быть более эффективными при завершении атак. Футболисты правильно мыслили в этой товарищеской игре и в матче против сборной Ирландии, теперь нас ждет последняя часть подготовки к чемпионату мира», — цитирует Дешама Football Italia.

На чемпионате мира в России французы сыграют в группе C, где их соперниками будут сборные Австралии, Перу, Дании.