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    Защитник киевского «Динамо» перешел в ПАОК

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    Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с ПАОКом, сообщается на официальном сайте киевского клуба.

    Евгений Хачериди
    Евгений Хачериди
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  • Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на три года. Финансовые детали не разглашаются.

    Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом.

    Евгений Хачериди выступал за «Динамо» с 2007 года. В прошедшем чемпионате Украины он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. За национальную команду он провел 51 матч и забил 3 мяча.

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