Защитник киевского «Динамо» перешел в ПАОК

Евгений Хачериди
ФК «Динамо»
Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на три года. Финансовые детали не разглашаются.
Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом.
Евгений Хачериди выступал за «Динамо» с 2007 года. В прошедшем чемпионате Украины он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. За национальную команду он провел 51 матч и забил 3 мяча.
🤝#TransferNews Στον ΠΑΟΚ ο Εβγέν Χατσερίντι — https://t.co/llg4CWPcvk #Khacheridi #Welcome #PAOKFamily pic.twitter.com/vVW99DpdBB— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 31 de maio de 2018