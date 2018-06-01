Защитник киевского «Динамо» перешел в ПАОК

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украиныподписал контракт с ПАОКом, сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на три года. Финансовые детали не разглашаются.

Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом.

Евгений Хачериди выступал за «Динамо» с 2007 года. В прошедшем чемпионате Украины он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. За национальную команду он провел 51 матч и забил 3 мяча.