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    Боксер Дрозд высмеял комментарии о том, что игрокам сборной России помешали нагрузки

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    Российский боксёр Григорий Дрозд раскритиковал игроков сборной России за комментарии после товарищеского матча с Австрией (0:1), в которых они жаловались на тяжёлые нагрузки.

    Сборная России
    Сборная России
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    • «Сейчас смотрел отчёт о товарищеской игре по футболу сборных Австрии и России. Я не готов комментировать игру сборной России, но некоторые комментарии экспертов по футболу, игроков и тренера меня, мягко сказать, удивляют как профессионального спортсмена.

    Что значит- "мы были под нагрузкой и поэтому мы бла бла бла..."? Что значит- "мы под нагрузкой 12 дней и поэтому бла бла бла..."? Что-то там несвежее у нас, не то ноги, не то ещё что-то.

    Футболисты сборной России играли с 10-килограммовыми блинами на спине что-ли? У меня сын 11 лет, он реально смеялся в голос, услышав комментарий про нагрузки.

    Подождите, вы издеваетесь над болельщиками и людьми, которые понимают, что такое спорт? А вы не знаете, что большой спорт — это огромный труд, пахота, не свежесть, умирание и всё в таком духе?

    А вы вообще в курсе, что 2-3 раза в день тренироваться — это условие каждого профессионального спортсмена, сборника?

    Я призываю не оправдывать чьё-либо неумение и низкий уровень мастерства. Ну это просто несерьёзно», — написал Дрозд в своём «фейсбуке».

    Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После этого подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

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